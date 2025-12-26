Zuletzt hatten die Merseburger Räte den Vorschlag der Stadt, die Gotthardstraße für 350.000 Euro neu zu pflastern, abgelehnt. Der Bauausschuss soll sich nun nochmal mit dem Thema befassen. Derweil plädiert der Inhaber von Lebensmittel-Heyn für eine Komplettsanierung der Straße. Warum er das für nötig hält und was ihm am meisten Sorgen bereitet.

„Es sind mehrfach Unfälle passiert in der Straße“ - Händler spricht sich für Sanierung der Gotthardstraße aus

Das Pflaster in der Merseburger Gotthardstraße sorgt immer wieder für Ärger.

Merseburg/MZ. - Die jüngste Debatte über eine mögliche Sanierung der Gotthardstraße im Merseburger Rat endete mit der Entscheidung, das Thema nochmal in den Bauausschuss wandern zu lassen. Die Stadtverwaltung wollte Merseburgs Haupt-Einkaufsstraße eigentlich für 350.000 Euro neu pflastern lassen. Vor allem, um Stolperfallen im Pflaster zu beseitigen. Der Ansatz dabei sei, die Wölbung der Pflastersteine in der Mitte der Straße flacher zu gestalten, erklärte Straßen-und Grünflächenamtsleiterin Siiri Drechsel zuletzt im Rat.