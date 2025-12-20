Die Merseburger Stadtverwaltung will angesichts vieler Bürgerbeschwerden das Pflaster in der Gotthardstraße neumachen. 350.000 Euro sollten dafür eingeplant werden, doch die Räte lehnten das ab. Wo sie das Geld besser investiert sehen.

350.000 Euro für neues Pflaster in der Gotthardstraße? Warum Merseburgs Rat das ablehnt

Vor allem die Wölbung des Pflasters in der Mitte der Gotthardstraße will die Stadt abflachen.

Merseburg/MZ. - Neben Merseburg-Süd sei die Gotthardstraße eines der Themen, mit denen die Bürger am häufigsten an die Stadt herantreten würden, erklärte Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) vergangene Woche in einer gemeinsamen Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses. Nicht selten gehe es dabei um fehlende Barrierefreiheit von Merseburgs Einkaufsstraße.