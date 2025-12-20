Nach Tod von Geschäftsführer - Insolvenzverwalter findet neuen Eigentümer für „Haus Sonne“ in Köthen
Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH konnte kurz vor Weihnachten die lang ersehnte Fortführungslösung unterzeichnet werden. Wie es mit den insgesamt acht Häusern nun weiter geht.
Köthen/MZ. - Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH („Zerbst Pflege Gruppe“) konnte kurz vor Weihnachten die lang ersehnte Fortführungslösung vertraglich umgesetzt werden. Dies gilt auch für das „Haus Sonne“ in Köthen.