  4. Nach Tod von Geschäftsführer - Insolvenzverwalter findet neuen Eigentümer für „Haus Sonne“ in Köthen

Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH konnte kurz vor Weihnachten die lang ersehnte Fortführungslösung unterzeichnet werden. Wie es mit den insgesamt acht Häusern nun weiter geht.

20.12.2025, 09:00
Für die Seniorenresidenz „Haus Sonne“ in Köthen ist eine Lösung gefunden.
Für die Seniorenresidenz „Haus Sonne“ in Köthen ist eine Lösung gefunden. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH („Zerbst Pflege Gruppe“) konnte kurz vor Weihnachten die lang ersehnte Fortführungslösung vertraglich umgesetzt werden. Dies gilt auch für das „Haus Sonne“ in Köthen.