Eine Dessauer Fotografin und ein Designer haben Spaß daran, kreative Produkte zu entwickeln. Zum Beispiel mit Blick auf das Bauhaus. Auch für eine andere Epoche gibt es ein besonderes Präsent.

Ikonen unterm Weihnachtsbaum - Wie Fotografin und Designer aus Dessau das Bauhaus neu interpretieren

Alexander Lech und Jennifer Becker haben verschiedene selbst entwickelte Produkte zum Bauhaus und mehr zum Verschenken.

Dessau/MZ. - Man konnte es vor 100 Jahren nur erahnen, dass das Bauhaus Dessau einmal städtebaulich stark prägen wird. Der Geist der weltweit bekannten Architektur- und Designschmiede inspiriert auch heute noch Kreative in der Stadt an Elbe und Mulde, in die das Bauhaus 1925 von Weimar umzog. Jennifer Becker und Alexander Lech zählen zu diesen Kreativen.