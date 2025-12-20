In Zusammenarbeit mit Thalia und der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau ist ein neuer Bildband über den Stadt-Bild-Verlag Leipzig zur Doppelstadt entstanden. Was gezeigt wird.

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest - Neuer Bildband über Dessau-Roßlau ist erschienen

