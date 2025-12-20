weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Projekt der Stadtmarketinggesellschaft: Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest - Neuer Bildband über Dessau-Roßlau ist erschienen

In Zusammenarbeit mit Thalia und der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau ist ein neuer Bildband über den Stadt-Bild-Verlag Leipzig zur Doppelstadt entstanden. Was gezeigt wird.

20.12.2025, 12:00
Der neue Bildband über Dessau-Roßlau ist erschienen.
Der neue Bildband über Dessau-Roßlau ist erschienen. Foto: SMG

Dessau-Rosslau/MZ. - In Zusammenarbeit mit Thalia und der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau ist ein neuer Bildband über den Stadt-Bild-Verlag Leipzig zur Doppelstadt entstanden. Das hat die Stadtmarketinggesellschaft mitgeteilt. Rechtzeitig vor Weihnachten ist der Bildband erschienen und kann ab sofort bei Thalia im Rathaus-Center und in den Tourist-Informationen in Dessau und Roßlau erworben werden.