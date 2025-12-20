„VEB Gölzaplast“ nahm 1965 Betrieb auf Weltmarktführer aus einem Dorf - Wie vor 60 Jahren in Weißandt-Gölzau das „Kunststoffzeitalter“ begann
Vor 60 Jahren, am 14. Dezember 1965, begann mit der Aufnahme des Probebetriebes im „VEB Gölzaplast“ in Weißandt-Gölzau das „Kunststoffzeitalter“. Eine kleine Entstehungsgeschichte
20.12.2025, 12:00
Weissandt-Gölzau/MZ. - Nach nur 20-monatiger Bauzeit begann in Weißandt-Gölzau am 14. Dezember 1965, also vor nunmehr 60 Jahren, mit der Aufnahme des Probebetriebes in der modernen Produktionshalle der Folienabteilung des „VEB Gölzaplast“, das Kunststoffzeitalter. Doch wie kam es dazu, dass heute hier auf einem Dorf in der anhaltischen Provinz einer der größten Produktionsstandorte von Kunststofffolien in Europa angesiedelt ist?