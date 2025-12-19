Der Wintermarkt in Neustadt war ein kurzes Vergnügen, das an diesem Samstag letztmalig besucht werden kann. Bleibt die Frage: Warum gab es das 50 Jahre nicht?

Schauten spontan auf dem Wintermarkt in Neustadt vorbei: Sven und Claudia Hartung mit Tochter Lara

Halle (Saale)/MZ. - Die winterlichen Hütten stehen dicht an dicht auf der Fläche zwischen Neustadt Centrum und der Treppe zur Neustädter Passage. Direkt neben der Scheibe A bilden sie eine Art kleines Dorf. Lichterketten sind gespannt, ein geschmückter Weihnachtsbaum ist aufgestellt.