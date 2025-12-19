Winterzauber für Halle-Neustadt Beschauliche Stimmung zwischen Riesenreißzwecken und bunt beleuchteter Scheibe A
Der Wintermarkt in Neustadt war ein kurzes Vergnügen, das an diesem Samstag letztmalig besucht werden kann. Bleibt die Frage: Warum gab es das 50 Jahre nicht?
Aktualisiert: 19.12.2025, 19:33
Halle (Saale)/MZ. - Die winterlichen Hütten stehen dicht an dicht auf der Fläche zwischen Neustadt Centrum und der Treppe zur Neustädter Passage. Direkt neben der Scheibe A bilden sie eine Art kleines Dorf. Lichterketten sind gespannt, ein geschmückter Weihnachtsbaum ist aufgestellt.