Der Weihnachtszauber auf Burg Querfurt und in der historischen Altstadt von Querfurt präsentiert sich am vierten Adventswochenende wieder mit festlicher Dekoration, süßen Düften und weihnachtlichen Klängen.

Zur Eröffnung des Weihnachtszaubers in Querfurt am Freitagabend erleuchtete das traditonelle Feuerwerk den Himmel.

Querfurt/MZ. - Die Burg Querfurt und die historische Altstadt in der Quernestadt leuchten wieder weihnachtlich, es herrscht Feststimmung auf Plätzen und Straßen: Am Freitag hat der „Querfurter Weihnachtszauber“ begonnen. 18 Uhr eröffneten Saalekreis-Landrat Hartmut Handschak und Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (beide parteilos) das Fest. Direkt im Anschluss ließ ein Feuerwerk den Himmel über der Burg in bunten Farben erstrahlen. Bis Sonntagabend können Besucher Burg und historische Altstadt als Weihnachtswelt voller Lichterglanz und mit süßen Düften und weihnachtlichen Klängen erleben.