Der Belgier Troy Verburgh ist 19 Jahre alt und Teil des Weihnachtscircus „Atemlos“ in Halle. Welchen spektakulären Freestyle-Stunt er dem Publikum zeigt und warum sein Bruder Travis jedes Jahr zur Motocross-WM in Teutschenthal kommt.

Der 19-jährige Troy Verburgh ist in Halle mit einem tollen Stunt zu erleben. Er tritt anstelle des zuvor angekündigten Freestyle-Motocross-Fahrers Hannes Ackermann auf.

Halle (Saale)/MZ. - Er ist schlank und nicht besonders groß, aber Furcht gehört offenbar nicht zur DNA von Troy Verburgh. „Ich hab’ keine Angst. Ich wüsste nicht wovor“, lächelt er ein bisschen schüchtern. Im Weihnachtscircus, dessen Show aktuell auf der Peißnitz läuft, zeigt er einen spektakulären Stunt.