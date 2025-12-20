weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Spektakulärer Stunt in Halle: 19-jähriger Motocross-Champion: „In Halle fliege ich 20 Meter durch die Luft“

Spektakulärer Stunt in Halle 19-jähriger Motocross-Champion: „In Halle fliege ich 20 Meter durch die Luft“

Der Belgier Troy Verburgh ist 19 Jahre alt und Teil des Weihnachtscircus „Atemlos“ in Halle. Welchen spektakulären Freestyle-Stunt er dem Publikum zeigt und warum sein Bruder Travis jedes Jahr zur Motocross-WM in Teutschenthal kommt.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 20.12.2025, 12:04
Der 19-jährige Troy Verburgh ist in Halle mit einem tollen Stunt zu erleben. Er tritt anstelle des zuvor angekündigten Freestyle-Motocross-Fahrers Hannes Ackermann auf.
Der 19-jährige Troy Verburgh ist in Halle mit einem tollen Stunt zu erleben. Er tritt anstelle des zuvor angekündigten Freestyle-Motocross-Fahrers Hannes Ackermann auf. (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Er ist schlank und nicht besonders groß, aber Furcht gehört offenbar nicht zur DNA von Troy Verburgh. „Ich hab’ keine Angst. Ich wüsste nicht wovor“, lächelt er ein bisschen schüchtern. Im Weihnachtscircus, dessen Show aktuell auf der Peißnitz läuft, zeigt er einen spektakulären Stunt.