Dessau-Roßlau will sich bei Unternehmensgründern interessant machen - und startet eine neue Kampagne. Wer dort mitmacht. Was das Ziel ist.

Dessau-Rosslau/MZ. - Unter dem bekannten Slogan „Alles hier machbar“ setzt die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau ihre überregionale Standortkampagne fort. Das hat die städtische Gesellschaft mitgeteilt.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Themen Leben, Wohnen, Arbeiten und Fachkräftegewinnung im Mittelpunkt standen, richtet sich der Fokus nach Angaben der Stadtmarketinggesellschaft nun auf Gründer. Ziel sei es, Dessau-Roßlau als attraktiven Standort für Unternehmensgründungen zu präsentieren und das lokale Gründungsumfeld stärker sichtbar zu machen.

Zwei Firmen stehen im Blickpunkt der Dessau-Roßlauer Stadtmarketingkampagne

Im Zentrum der neuen Kampagnenphase stehen die Gründer der Dessauer Unternehmen „Liegewiese“ und „PXNEL“. Beide „zeigen exemplarisch, wie innovative Ideen in Dessau-Roßlau erfolgreich umgesetzt werden können“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Geschäftsmodelle seien in Dessau-Roßlau entwickelt worden und zeigten, welches Potenzial der Standort bietet. Darüber hinaus berichten weitere Unternehmer über ihre Erfahrungen, ihre Anfänge und die Vorteile, die ihnen die Stadt auf dem Weg in die Selbstständigkeit geboten hat. „Liegewiese“ stellt übergroße Familienbetten her.„PXNEL“ hat ein modulares Wandsystem entwickelt.

Die Kampagne der Stadtmarketinggesellschaft will die Möglichkeiten für Gründer in Dessau-Roßlau beleuchten – „von kurzen Entscheidungswegen über bezahlbare Gewerbeflächen bis hin zu einer wachsenden Unterstützungslandschaft aus Beratungsstellen, Netzwerken und Förderprogrammen“.

Auf verschiedenen Offline- und Online-Kanälen – darunter sind Citylight-Poster in Leipzig, Berlin und deren Umland, Social-Media-Kampagnen und gezielte Online-Anzeigen – sollen in den kommenden Wochen Menschen mit Unternehmergeist angesprochen werden.

Dessau-Roßlau will als Stadt sichtbar für die Gründerszene werden

„Ziel der Kampagne ist es, Dessau-Roßlau als starken Ausgangspunkt für Gründungen zu etablieren und die attraktiven Förder- und Beratungsmöglichkeiten für die Gründerszene sichtbar zu machen“, erklärte Anja Hinsche von der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau in einer Pressemitteilung.

Ergänzend zur überregionalen Werbung bietet die Website www.alles-hier-machbar.de Infos und Kontaktmöglichkeiten.