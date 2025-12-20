Sangerhausen wird als Schauplatz eines Kinofilms derzeit bundesweit bekannt. Wie reagieren die Zuschauer weit außerhalb der Stadtgrenzen auf den Film? Entwickeln sie nach dem Film Sehnsucht nach Sangerhausen? Ein Besuch in einem Kölner Kino.

So sieht man in Köln den Sangerhausen-Kinofilm: „Ein Abstecher in den Harz steht definitiv auf meiner Liste“

Sangerhausen/Köln/MZ. - Die Kölner „Filmpalette“ ist ein kleines Kino, 42 Sitzplätze gibt's im Saal 2 - und die sind an diesem Spätnachmittag fast komplett ausverkauft. Gezeigt wird „Sehnsucht in Sangerhausen“. Uwe Engelbracht aus Solingen hat zum Beispiel über einen Freund von dem Streifen erfahren.