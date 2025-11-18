Regisseur, Produzenten und Darstellerin sind bei der Premiere von „Sehnsucht in Sangerhausen“ im Kino Movie Star in Sangerhausen dabei. Wie der Film beim einheimischen Publikum ankommt.

Bei der Premiere von „Sehnsucht in Sangerhausen“ begrüßte Regisseur Julian Radlmair das Publikum in den Kinosälen persönlich.

Sangerhausen/MZ. - Die Stimmung ist aufgekratzt. Vor dem „Movie Star“ in Sangerhausen und drinnen im Foyer drängen sich die Leute, die drei Kinosäle sind ausverkauft, sogar zweimal hintereinander. Alle sind gespannt auf den Film, für den die Stadt nicht nur Kulisse war, sondern auch im Titel verewigt ist. Hunderte hatten sich als Komparsen casten lassen.