Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring – bekannt aus dem Tatort und der Quizshow "Wer weiß denn sowas?" – war in eine Hallenserin verliebt. Foto:

Halle (Saale)/DUR. – Viele Prominente verbinden ihr Liebesglück mit Halle. Wir haben eine kleine Auswahl an Promis zusammengestellt, die in der Saalestadt ihr Glück fanden. Sie kommen aus Musik, Politik und dem Sport.

Bis dass der Tod uns scheidet: Angelica Domröse und Hilmar Thate

Durch den Film "Die Legende von Paul und Paula" wurde sie zur bekanntesten Schauspielerin der DDR. Ihre große Liebe fand Angelica Domröse in Schauspieler Hilmar Thate aus Halle.

Das Schauspielerpaar Angelica Domröse (l.) und Hilmar Thate posiert vor dem Babylon Kino in Berlin vor der Premiere ihres Films "Ost-Legenden: Domröse & Thate". Foto: picture alliance/dpa/Jörg Carstensen

"Geflirtet haben wir das erste Mal, als Angelica 1960 ans Berliner Ensemble kam. Dann trafen wir uns 1975 bei Dreharbeiten wieder – im richtigen Moment", erzählte er einst der Superillu. Ein Jahr später heirateten beide das jeweils zweite Mal.

Danach wurden beide des Öfteren gemeinsam in Halle gesichtet. Die beiden waren das Traum-Liebespaar der Schauspielszene. Thate starb im September 2016 im Alter von 85 Jahren.

Wotan Wilke-Möhring und Cosima aus Halle: Trennung wurde 2020 bekannt

Auch "Tatort"-Kommissar Wotan Wilke Möhring hat sein Glück mit einer Hallenserin gefunden – zumindest für eine gewisse Zeit. Bei der Liebe des Schauspielers handelte es sich um die junge Frau Cosima, die in Halle geboren wurde.

Die 30-Jährige, die am Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer zur Schule ging und deren Familie in Halle lebt, studierte später in Mittweida an der Hochschule und wohnt heute in Berlin.

Sie arbeitet als Model und als Regie-Assistentin. Seit Ende 2015 waren Wotan Wilke-Möhring und Cosima aus Halle ein Paar, 2020 wurde ihre Trennung bekannt.

Traumpaar des Sports: Paul Biedermann und Britta Steffen

Sie waren beide erfolgreiche Schwimmer. Als die beiden Stars Britta Steffen und der Hallenser Paul Biedermann 2010 offiziell ihre Partnerschaft bestätigten, freute sich ganz Deutschland. Ein neues Traumpaar des Sports war geboren.

Die Steffen zog 2012 sogar nach Halle, um mit dem Weltrekordler zusammen trainieren und leben zu können. Im Oktober 2015 gab es dann das offizielle Aus. "Es ist richtig, dass wir nicht mehr zusammen sind", bestätigte Biedermann knapp das Ende der fünfeinhalbjährigen Beziehung.

Die Deutschwen Schwimmer Britta Steffen (l.) und Paul Biedermann unterhalten sich während eines Schwimm-Weltcups in Berlin Foto: picture alliance/dpa/Hannibal Hanschke

Erich Honecker und Margot Feist: Politische und private Verbindung mit Wurzeln in Halle

Der langjährige Staatschef der DDR, Erich Honecker, fand seine zweite Frau in Halle. Margot Feist, die an der Saale geboren wurde und hier auch zur Schule ging, machte später eine steile Karriere in der SED.

1950 wurde sie jüngste Abgeordnete der Volkskammer der DDR. Am 1. Dezember 1952 gebar sie ihre Tochter Sonja, deren Vater der spätere Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, war.

Der ehemalige DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker mit seiner Frau Margot beim 750-jährigen Jubiläum der Stadt Berlin im Jahr 1987. Foto: picture alliance/dpa/Wilfried Glienke

Dies veranlasste den damaligen SED-Generalsekretär Walter Ulbricht, Honecker zur Scheidung von seiner zweiten Ehefrau zu bewegen. Daraufhin heirateten Margot Feist und Erich Honecker 1953.

Zeitzeugen erinnern sich daran, dass Margot Honecker an der Seite ihres Mannes eine elegante Erscheinung war. Dass sie als Bildungsministerin ihre Haare eigenwillig mit einem Blauschimmer färbte, brachte ihr im Volk die Beinamen "Blaue Eminenz" oder "Lila Drachen" ein.

Nach dem Ende der DDR zog das Ehepaar nach Chile, wo Erich Honecker 1993 mit 81 Jahren starb. Margot Honecker starb im Mai 2016 im Alter von 89 Jahren in La Reina, einer Vorstadt Santiagos.

Sigmar Gabriel und Anke Stadler: Liebe auf den ersten Blick in der Notaufnahme in Halle?

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel lernte seine neue Frau 2008 in der Notaufnahme der Universitätsklinik in Halle kennen. Als den damaligen Bundesumweltminister beim Besuch eines Freundes plötzlich heftige Zahnschmerzen plagten, behandelte ihn die junge Zahnärztin Anke Stadler aus Magdeburg.

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel und Anke Stadler haben 2012 im Harz geheiratet. Foto: dpa

Im Sommer 2012 heiratete der heute 66-Jährige die heute 49-Jährige im Kloster Wöltingerode im Harz. Im selben Jahr erblickte ein gemeinsames Töchterchen das Licht der Welt. 2017 kam ein weiteres Töchterchen dazu.

Vom Fan zur Ehefrau aus Halle: Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer

Auch der Rockmusiker Peter Maffay ist mit einer Hallenserin zusammen. Seine Frau ist die ehemalige Lehrerin und heutige Autorin Hendrikje Balsmeyer. Wann und wo sich beide kennengelernt haben, ist nicht ganz klar. Laut Gala war die 38 Jahre jüngere Hallenserin ein Fan von Maffay.

Peter Maffay und seine Frau Hendrikje Balsmeyer stehen zusammen bei der Bambi-Verleihung 2024 auf dem Bavaria-Film-Gelände. Foto: picture alliance/dpa/Felix Hörhager

Gemeinsame Fotos gab es seit dem Sommer 2015, und spätestens im November und Dezember 2015 wurde der Tabaluga-Erfinder immer öfter in der Saalestadt gesichtet. Mitte Dezember 2017 machten die beiden Musikliebhaber ihre Beziehung offiziell. 2018 kam ihr Tochter Anouk zur Welt, 2022 heirate das Paar.

Inzwischen wohnen beide zusammen am Starnberger See, haben aber auch ein Haus in Halle, wo sie regelmäßig zu Besuch sind. Über sein Privatleben gibt Peter Maffay gegenüber den Medien nur selten Auskunft.

Wolf Biermann und Eva-Maria Hagen: Liebesgeschichte mit Ursprung in Halle

Aber auch als Kennlernort ist die Saalestadt bei Prominenten beliebt. 1965 begegneten sich der damals 29-jährige Liedermacher Wolf Biermann und die damals 31-jährige Schauspielerin und Sängerin Eva-Maria Hagen – Mutter von Nina Hagen – im Steintor in Halle.

Der Liedermacher Wolf Biermann (l.), die Sängerin und Schauspielerin Eva-Maria Hagen (2.v.l.) und ihre Tochter, die Sängerin Nina Hagen (vorn, r.) Foto: picture alliance/dpa/Michael Probst

Das war der Beginn einer siebenjährigen Lebenspartnerschaft. Hagen fand Zugang zu Biermanns kritischem Geist und seinem Liedgut. Beide waren von 1965 bis 1972 zusammen.

Berichten Hagens ist zu entnehmen, dass die Beziehung zu Biermann insbesondere an dessen wiederholten Versuchen, aus Eva eine Frau nach seiner damaligen Idealvorstellung zu formen, gescheitert sein könnte. Die erste Begegnung in Halle bleibt. Im August 2022 ist Eva-Maria Hagen in Hamburg gestorben.

Prominente und ihre Liebe aus Halle: Klemperer, Droste und Falkenberg

Natürlich gibt es noch jede Menge weitere Prominente, die in Halle ihr Liebesglück fanden. So hatten oder haben auch der Literaturwissenschaftler Victor Klemperer ("LTI", gestorben 1960), der Satiriker Wiglaf Droste (gestorben 2019) und der hallesche Musiker Ralf Schmidt (bekannt auch als Falkenberg bzw. IC Falkenberg) Frauen aus Halle an ihrer Seite.