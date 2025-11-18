Der Fahrer des Müllfahrzeugs, der in der Ascherslebener Bestel-Straße einen Unfall mit Todesfolge verursachte, hat sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht. Wie es laut Gutachter dazu gekommen ist.

Kleiner Fehler mit Todesfolge: Unfall mit Müllfahrzeug hätte laut Gutachten verhindert werden können

Auch für die Ascherslebener Feuerwehr war es ein fordernder Einsatz: Im Sommer 2024 geriet ein Mann auf der Wilhelm-Bestel-Straße unter die Räder eines Müllfahrzeugs und erlag später seinen Verletzungen.

Aschersleben/MZ - Wie ein Häufchen Unglück sitzt Enrico P. (Name geändert) auf der Anklagebank im Amtsgericht Aschersleben. „Es ist seitdem kein Tag vergangen, an dem ich nicht an das Unfallgeschehen gedacht habe“, lässt er über seinen Anwalt erklären. Bei dem Unfall ist ein Mensch gestorben, der genauso alt war wie Enrico P. damals.