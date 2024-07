Mehr als 200 Leute aus ganz Mansfeld-Südharz bewerben sich für den Kinofilm, der im August in der Stadt gedreht wird. Wie das Casting abläuft und was noch gesucht wird.

Sangerhausen/MZ. - Bis vor Kurzem wurden hier noch Hosen, Hemden und Pullover verkauft. Jetzt sitzt Oskar Antretter mit einem Laptop an der früheren Ladentheke und begrüßt Neuankömmlinge mit einem freundlichen: „Hallo, bist du wegen des Castings hier?“

Am Samstagvormittag sitzen schon etliche Leute in dem ehemaligen Geschäft in der Sangerhäuser Göpenstraße 2, das jetzt zum Produktionsbüro der Blue Monticola Film GmbH aus Magdeburg geworden ist. Die hat zu einem zweiten Casting-Termin gebeten. Sie sucht Komparsen und Statisten für einen Kinofilm, der im August in der Rosenstadt gedreht werden soll. Eine Nachricht, die in der Region viele aufhorchen ließ.

Schlangestehen beim Castingtermin

„Beim ersten Termin haben die Leute hier vormittags Schlange gestanden“, erzählt Susann Frömmer, die als zweite Regieassistentin für die Komparserie zuständig ist. Mehr als 200 haben sich schon im Casting-Portal im Internet angemeldet. An diesem Samstag kommen noch etliche weitere Interessenten dazu.

Petra Gothe ist mit ihrem Mann Edwin extra aus Schwenda angereist. „Ich wollte schon immer mal hinter den Kulissen miterleben, wie es bei Dreharbeiten so zugeht“, erzählt sie, während die beiden darauf warten, dass es für sie weiter geht. Von dem Filmprojekt haben sie in der Mitteldeutschen Zeitung gelesen – so wie viele andere.

Kinodreh in Sangerhausen - in der Stadt wissen schon alle bescheid

Ein Umstand, der den Filmleuten beim Casting zugutekommt. „Das hat sich hier wirklich gut rumgesprochen“, meint Susann Frömmer. „Auch Leute, die wir auf der Straße angesprochen haben, wussten gleich Bescheid.“ Denn beim Casting wartet man nicht nur auf Bewerber, sondern fragt auch Menschen, die vom Typ her gut in den Film passen würden.

Monika Hilmer aus Thondorf hat zu Hause gar nicht verraten, dass sie zum Film will. „Ich hab gesagt, ich fahre einkaufen“, erzählt die frühere Erzieherin und lacht. Seit einem halben Jahr ist sie in Rente und hätte große Lust, beim Dreh dabei zu sein. Schauspielerische Erfahrung hat sie auch, erzählt sie mit einem Augenzwinkern. In der Kita haben die Erzieherinnen für die Kinder Märchenstücke aufgeführt.

Auch Daniela Ehrich aus Allsetdt hat beim Casting für den Kinofilm mitgemacht, der in Sangerhausen gedreht werden soll. Susann Frömmer machte Fotos von ihr. Foto: G. Pommer

Schauspielern muss man als Komparse aber gar nicht können. „Fünf bis acht Leute suchen wir für eine kleine Sprechrolle“, sagt Frömmer. An die 80 Komparsen werden nur irgendwo durchs Bild laufen oder an einem Nebentisch im Café sitzen. Damit der Regisseur einen Eindruck von den Bewerbern bekommt, werden sie fotografiert, sollen mimisch zeigen, wie sie an etwas Schönes oder Trauriges denken. In einem kurzen Video sollen sie dann erzählen, wie für sie der perfekte Sonntag aussieht. Oder von einem Missgeschick, über das sie heute lachen können. Die Filmleute wollen sehen, wie authentisch und unverstellt die Leute vor einer Kamera rüberkommen, erklärt Susann Frömmer.

Zum Casting kommt an diesem Samstag auch der Sangerhäuser Armin Matzke. Er hat als Komparse schon Erfahrung: „Als Schüler habe ich im Harzer Bergtheater in Thale gejobbt“, erzählt er. Lilith Klaus, die künstlerische Regie-Assistentin, bittet ihn hinter den gestreiften Vorhang.

Casting in Sangerhausen - einige haben schon Erfahrung

In der früheren Umkleidekabine ist jetzt eine Fotokamera auf einem Stativ aufgebaut. Vor der stellt sich Matzke kurz vor und erzählt schmunzelnd, wie ihm im Bergtheater eine Requisite aus der Hand gerutscht und polternd sämtliche Treppenstufen hinuntergerollt ist. Lilith Klaus fragt ihn, ob er sich auch eine kleine Sprechrolle vorstellen könnte. Klar, kann er. Und schon ist für ihn das Casting geschafft und der Nächste kommt an die Reihe.

Doris Ehrhardt aus Großleinungen hat sogar schon mal bei einem Film mitgemacht: Für „Katharina Luther“, gedreht in Allstedt, schlüpfte sie zwei Drehtage lang ins Nonnenkostüm – und war am Ende im Film gar nicht zu sehen. „Man ahnt ja gar nicht, wie aufwendig das alles ist“, erzählt sie.

Wer kommt als Komparse in den Sangerhausen-Film? Der Regisseur entscheidet

Susann Frömmer weiß es und empfiehlt jenen, die als Komparsen ausgewählt werden: „Auf jeden Fall ein Buch mitbringen!“ In den kommenden Tagen wird Regisseur Julian Radlmaier die Fotos und Kurzvideos sichten und entscheiden, wer gut zu seinem Film über eine ostdeutsche Kellnerin mit gebrochenem Herzen und eine iranische Youtuberin mit gebrochenem Arm passt.

Die Produktionsfirma sucht derweil nicht nur Komparsen, sondern am besten ab sofort auch Praktikanten und einen Fahrer oder eine Fahrerin in Vollzeit sowie tageweise eine Plattenbau-Wohnung, einen roten Kleinwagen und einen sehr alten Kombi. Kontakt über: [email protected]