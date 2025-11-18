Tierische Nachbarn haben beim Hafenmeister ein zweites Zuhause gefunden, Die Linke hilft jetzt in Halle Mietern bei der Nebenkostenabrechnung, HFC-Sportchef Daniel Meyer nennt den Auftritt der Spieler im Pokal verantwortungslos: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 18. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 18. November 2025: Der Kater vom Hafenmeister +++ Miete: Linke hilft bei Nebenkosten +++ HFC-Sportchef: Kritik an Spielern

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 17. November.

6.41 Uhr – Weltpankreaskrebstag: Therapie an der Universitätsmedizin

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist besonders tückisch und wird oft erst spät erkannt. Nur 13 Prozent der Patienten überleben somit länger als fünf Jahre. Welche Fortschritte die Therapie macht und wieso es für manche Betroffene sogar eine Hoffnung auf Heilung gibt, erklären zwei Experten der Universitätsmedizin Halle im Interview.

„Wo ist der Tumor angreifbar?“: Wie Experten in Halle Bauchspeicheldrüsenkrebs bekämpfen

So sehen Zellen von Bauchspeicheldrüsenkrebs unter dem Mikroskop im Labor aus. (Foto: IMAGO/BSIP)

Lesen Sie heute von Denny Kleindienst: An dieser Stadt sollte sich Halle kein Vorbild nehmen

6.26 Uhr – HFC-Sportchef kritisiert die Spieler

Nach dem schwachen Auftritt im Landespokal richtet Daniel Meyer kritische Worte an die Spieler. Wie reagiert er auf den dünnhäutigen Auftritt von Trainer Robert Schröder?

„Verantwortungslos“: Sportchef Meyer nimmt HFC-Profis in die Pflicht

Mehrere HFC-Spieler wie Max Kulke laufen ihrer Form hinterher. Sportchef Daniel Meyer nimmt die Profis in die Pflicht. (Foto: Imago/Köhn)

Die Highlights des Spiels HFC gegen Turbine Halle (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

6.12 Uhr – Mieter: Hilfe aus der Politik bei der Abrechnung

Viele Hallenser haben Anspruch auf eine dreistellige Summe von ihrem Vermieter. Was die Partei Die Linke damit zu tun hat und wie die Aktion funktioniert.

Dreistelliger Betrag pro Haushalt? So bekommen Mieter in Halle mit Hilfe einer Partei Geld zurück

Yannick Ecker engagiert sich für Die Linke in Halle. (Foto: Jonas Nayda)

5.54 Uhr – Tierische Nachbarn im Hafenmeister

Im Café Hafenmeister und Docks am Pfälzer Ufer in Halle gehört ein schwarzer Streuner längst zum Team. Auch wenn niemand weiß, ob er überhaupt ein Kater ist. Und er ist nur einer von vielen tierischen Gästen, die das Gelände für sich entdeckt haben.

Tierische Nachbarn: Wer ist der schwarze Kater im Hafenmeister in Halle?

Der schwarze Katzen-Hafenmeister: Niemand weiß, wie er wirklich heißt. Aber alle wissen, dass er hier das Sagen hat. (Foto: Hafenmeister und Docks)

