  4. Urteil am Landgericht: Ein Richter in Halle macht auch Paarberatung

Im Saal 141 des Landgerichts Halle wird man nach Straftaten nicht einfach nur verurteilt - Richter Jan Stengel gibt immer auch noch etwas Lebenshilfe. Welche Folgen das Verfahren für eine 37-jährige Angeklagte hat.

Von Undine Freyberg 18.11.2025, 07:05
Ein ehemaliges Pärchen musste sich vor dem Landgericht in Halle wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.
Ein ehemaliges Pärchen musste sich vor dem Landgericht in Halle wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Ihre Mutter starb, als sie 17 war. Da war ihr leiblicher Vater schon seit elf Jahren tot. „Und da bin ich dann ganz schön abgestürzt“, sagt die 37-Jährige vor dem Landgericht, wo sie und ihr ehemaliger Lebensgefährte wegen schweren Raubes angeklagt waren und jetzt verurteilt worden sind. Wie die Frau ihren sechs Kindern trotz mehrerer Vor- und Haftstrafen künftig eine gute Mutter sein will, und was ihr der Richter mit auf den Weg gibt.