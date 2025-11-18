Im Saal 141 des Landgerichts Halle wird man nach Straftaten nicht einfach nur verurteilt - Richter Jan Stengel gibt immer auch noch etwas Lebenshilfe. Welche Folgen das Verfahren für eine 37-jährige Angeklagte hat.

Ein ehemaliges Pärchen musste sich vor dem Landgericht in Halle wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Halle (Saale)/MZ. - Ihre Mutter starb, als sie 17 war. Da war ihr leiblicher Vater schon seit elf Jahren tot. „Und da bin ich dann ganz schön abgestürzt“, sagt die 37-Jährige vor dem Landgericht, wo sie und ihr ehemaliger Lebensgefährte wegen schweren Raubes angeklagt waren und jetzt verurteilt worden sind. Wie die Frau ihren sechs Kindern trotz mehrerer Vor- und Haftstrafen künftig eine gute Mutter sein will, und was ihr der Richter mit auf den Weg gibt.