Die Bundesregierung plant neue Gaskraftwerke, um die Stromversorgung zu sichern. Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann warnt davon, nur Süddeutschland profitieren zu lassen: Schkopau im Saalekreis biete beste Voraussetzungen.

Energieminister Willingmann: Schkopau muss Teil der Kraftwerkstrategie des Bundes sein

Schkopau/Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Vize-Ministerpräsident Armin Willingmann (SPD) pocht darauf, den Energiestandort Schkopau (Saalekreis) in der neuen Kraftwerkstrategie der Bundesregierung nicht zu vergessen. „Sachsen-Anhalt unterstützt den Kraftwerksneubau – aber nicht ausschließlich im Süden“, sagte der Energieminister der MZ. „Schkopau gehört in die erste Ausschreibungsrunde.“