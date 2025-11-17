weather regenschauer
  4. Neue Gaskraftwerke: Energieminister Willingmann: Schkopau muss Teil der Kraftwerkstrategie des Bundes sein

Die Bundesregierung plant neue Gaskraftwerke, um die Stromversorgung zu sichern. Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann warnt davon, nur Süddeutschland profitieren zu lassen: Schkopau im Saalekreis biete beste Voraussetzungen.

Von Jan Schumann und Steffen Höhne 17.11.2025, 16:29
Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) pocht darauf, dass Schkopau Teil der Kraftwerkstrategie des Bundes wird.
Schkopau/Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Vize-Ministerpräsident Armin Willingmann (SPD) pocht darauf, den Energiestandort Schkopau (Saalekreis) in der neuen Kraftwerkstrategie der Bundesregierung nicht zu vergessen. „Sachsen-Anhalt unterstützt den Kraftwerksneubau – aber nicht ausschließlich im Süden“, sagte der Energieminister der MZ. „Schkopau gehört in die erste Ausschreibungsrunde.“