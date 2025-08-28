Die Führung der Gemeinde Schkopau ist in Sorge. Die Kommunen könnte in den kommenden Jahren deutlich weniger Geld einnehmen als geplant. Denn bei zwei der größten Steuerzahler im Ort gibt es große Umbrüche.

Schkopau/MZ. - Die Gemeinde Schkopau rechnet in den kommenden Jahren mit deutlichen Einschnitten bei den Steuereinnahmen. Der Grund sind die bevorstehenden Umbrüche rund um den Chemiepark in der Kommune infolge der Energiewende und der angekündigten Stilllegungen von Anlagen. Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) erklärte auf Anfrage: „Die mittelfristigen Einnahmeerwartungen im Haushalt sind nicht zu halten. Wir reden da von Millionen Euro, die nicht kommen. Und da gehen wir gar nicht davon aus, dass alles den Bach heruntergeht.“