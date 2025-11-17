weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Besondere Belastungstests: Zugversuche an 140 Jahre alten Eichen: So kämpft Quedlinburg um seine Park-Riesen

Sie gehören zu den prägenden Bäumen im Bahnhofspark in Quedlinburg: vier etwa 140 Jahre alte Eichen, die von einem Pilz befallen sind. Jetzt werden sie besonderen Belastungstests unterzogen.

Von Petra Korn 17.11.2025, 19:45
Das Zugseil wird in der Krone der etwa 140 Jahre alten Eiche im Bahnhofspark in Quedlinburg befestigt.
Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - An den Wurzelanläufen der etwa 140 Jahre alten Eiche sind verschiedene Sensoren angebracht, in der Krone des Baumes auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Quedlinburg ist ein Seil befestigt. Vorbereitungen für eine besondere Untersuchung: Diese wie drei weitere Eichenbäume im Bahnhofspark werden am Montag, 17. November, mit Zugversuchen einem Belastungstest unterzogen.