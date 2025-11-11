Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besucht am Dienstag Halle. Es ist sein offizieller Antrittsbesuch in Sachsen-Anhalt. Neben einem Treffen mit der Landesregierung in der Leopoldina stehen das Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik und ein Unternehmen in der Stadt auf seinem Besuchsprogramm.

Am Dienstag kommt der Bundeskanzler ganz offiziell nach Halle

Bundeskanzler Friedrich Merz war am Tag der Deutschen Einheit 2025 bereits in Halle zu Besuch. Jetzt kommt er wieder, zum offiziellen Antrittsbesuch in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Einmal war er schon da im neuen Amt, ganz plötzlich, am Tag der Deutschen Einheit, aber jetzt wird es richtig offiziell: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt in der kommenden Woche zum Antrittsbesuch nach Halle.

Merz absolviert am Dienstag, 18. November, seinen Antrittsbesuch in Sachsen-Anhalt. Zum Auftakt wird Ministerpräsident Reiner Haseloff den Bundeskanzler in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina begrüßen.

Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik und Sonotec auf dem Programm

Dort soll Friedrich Merz sich in das Gästebuch der Landesregierung und der Leopoldina eintragen und an der Kabinettssitzung der Landesregierung teilnehmen. Im Anschluss wird der Kanzler das Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik besuchen.

Zudem steht das Unternehmen Sonotec auf dem Besuchsprogramm. Sonotec ist nach eigenen Angaben ein führender Lösungsspezialist in der Ultraschallmesstechnik mit etwa 200 Mitarbeitenden, der am Standort Halle Ultraschallwandler und -sensoren sowie Prüfgeräte und Messtechniklösungen herstellt.

Begleitet wird der Kanzler von Ministerpräsident Haseloff, Wissenschaftsminister Armin Willingmann und Wirtschaftsminister Sven Schulze.