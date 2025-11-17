Welche Highlights die Karnevalisten der Schifferstadt im Klub-haus geboten haben.

Kate Winslet zu Gast in Nienburg - das sind die Höhepunkte zum Karnevalsauftakt gewesen

Nienburg/MZ/KT/NL. - Ein echtes Staraufgebot hatten die Karnevalisten des Nienburger Carnevalclubs (NCC) am Samstagabend in das Klubhaus Maxim Gorki zur ersten Prunksitzung dieser Session eingeladen. Vor ausverkauftem Haus präsentierten sich zunächst die Krümel-, Junioren- und Prinzengarde mit ihren Gardetänzen und stimmten damit auf ein abwechslungsreiches Programm ein.