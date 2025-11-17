Im Café Hafenmeister und Docks am Pfälzer Ufer in Halle gehört ein schwarzer Streuner längst zum Team. Auch wenn niemand weiß, ob er überhaupt ein Kater ist. Und er ist nur einer von vielen tierischen Gästen, die das Gelände für sich entdeckt haben.

Wer ist der schwarze Kater im Hafenmeister in Halle?

Der schwarze Katzen-Hafenmeister: Niemand weiß, wie er wirklich heißt. Aber alle wissen, dass er hier das Sagen hat.

Halle (Saale)/MZ. - Wer im Hafenmeister am Pfälzer Ufer einen Cappuccino bestellt, stolpert meist zuerst über ihn: einen schwarzen Vierbeiner, der sich überall hinlegt, wo es warm oder gemütlich ist. Leo. Oder Eugen. Oder Blacky. Niemand weiß so genau, wie der Kater eigentlich heißt und ob er überhaupt ein Kater ist.