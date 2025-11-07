Neun Teams, drei Runden, unzählige Ohrwürmer: Im Hafenmeister & Docks fand erstmals ein Kneipenquiz rund um Filmmusik statt. Mit viel Nostalgie und jeder Menge Tönen, die Erinnerungen weckten.

Filmmusik aus Star Wars und Herr der Ringe in Halle: So lief das Kneipenquiz im Hafenmeister

Volles Haus im Hafenmeister & Docks: Neun Teams rätselten beim ersten Filmmusik-Kneipenquiz in Halle um die Wette.

Halle (Saale)/MZ. - Der Imperial March ertönt, und plötzlich summt der ganze Raum mit. Einige wippen im Takt, andere lächeln wissend. Die Melodie von „Star Wars“, sie ist kaum verklungen, da schreiben die ersten Teams schon eifrig auf ihre Antwortzettel.