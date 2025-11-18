Viele Hallenser haben Anspruch auf eine dreistellige Summe von ihrem Vermieter. Was die Partei Die Linke damit zu tun hat und wie die Aktion funktioniert.

Halle (Saale)/MZ. - 2.350 Euro: Das ist die Summe der Rückzahlungen wegen falscher Nebenkostenabrechnungen, die Mieter mit Hilfe der Partei Die Linke in Halle allein in den vergangenen vier Wochen bekommen haben. Und das ist noch nicht alles. Laut Partei stehen Zahlungen in Höhe von einigen Tausend Euro wohl noch aus. Die Linke scheint eine Möglichkeit gefunden zu haben, vielen Hallensern Geld von ihren jeweiligen Vermietern zurückzuholen. Wie funktioniert das?