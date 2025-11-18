weather regenschauer
Kampfkünste im Saalekreis Vom persönlichen Schicksal zur Weltspitze – Peggy Bening prägt Kampfsport in Landsberg

Landsberger Kampfsportler überzeugen bei den World Martial Arts Games in Oslo. Trainerin Peggy Bening verrät, wie sie ihre Kampfsportschule vom Neuanfang zur internationalen Erfolgsgeschichte geführt hat.

Von Luisa König 18.11.2025, 12:00
Peggy Bening leitet eine beliebte Kampfsportschule in Spickendorf. Ihr Weg dahin ist einzigartig.
Peggy Bening leitet eine beliebte Kampfsportschule in Spickendorf. Ihr Weg dahin ist einzigartig. (Foto: Luisa König)

Spickendorf/Oslo/MZ. - Was für Peggy Bening als Suche nach Selbstschutz begann, entwickelte sich schnell zu einer Leidenschaft – und zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte auf nationaler und internationaler Ebene. Und das nicht nur für sie: Erst Anfang November reiste Bening mit 28 Startern aus ganz Deutschland nach Oslo, um dort an den 15. World Martial Arts Games teilzunehmen.