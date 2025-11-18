Landsberger Kampfsportler überzeugen bei den World Martial Arts Games in Oslo. Trainerin Peggy Bening verrät, wie sie ihre Kampfsportschule vom Neuanfang zur internationalen Erfolgsgeschichte geführt hat.

Peggy Bening leitet eine beliebte Kampfsportschule in Spickendorf. Ihr Weg dahin ist einzigartig.

Spickendorf/Oslo/MZ. - Was für Peggy Bening als Suche nach Selbstschutz begann, entwickelte sich schnell zu einer Leidenschaft – und zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte auf nationaler und internationaler Ebene. Und das nicht nur für sie: Erst Anfang November reiste Bening mit 28 Startern aus ganz Deutschland nach Oslo, um dort an den 15. World Martial Arts Games teilzunehmen.