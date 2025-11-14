Moderator und Schlagerstar Ross Antony signiert seinen Weihnachtskalender für die Fans in der Thalia-Buchhandlung und verrät im Gespräch mit der MZ, wieviele Weihnachtsbäume er zu Hause hat.

Ross Antony macht schon mal den Weihnachtsmann

Doris-Elisabeth und ihre Enkelin Stella-Maria waren die Ersten, die ein Autogramm von Ross Antony bekamen.

Halle (Saale)/MZ. - Beifall in der Thalia-Buchhandlung und eine Schlange wie zu DDR-Zeiten, als es Bananen gab: Ross Antony ist da und wird mit Applaus begrüßt. Der immer gut gelaunte Moderator und Schlagerstar wollte seinen Fans in Halle seinen ersten Weihnachtskalender präsentieren und natürlich auch signieren.