Schlagerstar zu Gast in Halle Ross Antony macht schon mal den Weihnachtsmann
Moderator und Schlagerstar Ross Antony signiert seinen Weihnachtskalender für die Fans in der Thalia-Buchhandlung und verrät im Gespräch mit der MZ, wieviele Weihnachtsbäume er zu Hause hat.
14.11.2025, 19:56
Halle (Saale)/MZ. - Beifall in der Thalia-Buchhandlung und eine Schlange wie zu DDR-Zeiten, als es Bananen gab: Ross Antony ist da und wird mit Applaus begrüßt. Der immer gut gelaunte Moderator und Schlagerstar wollte seinen Fans in Halle seinen ersten Weihnachtskalender präsentieren und natürlich auch signieren.