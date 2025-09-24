Im Landespokal Sachsen-Anhalt stand im Viertelfinale ein ganz besonderes Spiel an. Wir haben das Derby Turbine Halle gegen den Halleschen FC exklusiv im Livestream übertragen.

Halle (Saale). - Stadtderby in Halle! Turbine Halle, DDR-Meister von 1952, hat im Landespokal-Viertelfinale den Halleschen FC empfangen. Am Ende gewann der HFC 1:0 gegen Turbine Halle. Wir haben die Partie am 15. November exklusiv im Livestream übertragen.