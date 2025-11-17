Nach dem schwachen Auftritt im Landespokal richtet Daniel Meyer kritische Worte an die Spieler. Wie reagiert er auf den dünnhäutigen Auftritt von Trainer Robert Schröder?

Mehrere HFC-Spiele wie Max Kulke laufen ihrer Form hinterher. Sportchef Daniel Meyer nimmt die Profis in die Pflicht.

Halle/MZ - Jeder Krise, auch wenn das beim Halleschen FC gerade weit weg scheint, wohnt die Schönheit inne, dass sie irgendwann überwunden sein wird. Daniel Meyer sieht die Chance darauf ausgerechnet in einer der schwerstmöglichen Aufgaben, die dem taumelnden Fußball-Regionalligisten bevorstehen könnte. Das Spiel beim Tabellenzweiten Carl Zeiss Jena am Freitagabend (20.20 Uhr/mz.de) sei „eine große Möglichkeit“, findet der Sportchef. Generell, besonders aber aktuell. „Wir können dort maximal gewinnen“, sagt Meyer. Denn die Erwartungshaltung an den HFC ist gerade maximal gering.