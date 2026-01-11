Familie auf dem Eis, Hund mittendrin: Die Oilers feiern Leon Draisaitl für einen NHL-Rekord. Für einen Sieg gegen die LA Kings reicht es später aber nicht.

Edmonton - Leon Draisaitl ist von den Edmonton Oilers für seine 1000 Scorerpunkte in der NHL im Beisein seiner Familie geehrt worden. Neben seiner Frau Celeste und seinem Hund Bowie standen auch Mutter Sandra und Vater Peter Draisaitl auf dem Eis im Rogers Place in Edmonton, als die Oilers ihren deutschen Star-Angreifer vor der Partie gegen die Los Angeles Kings für den Meilenstein würdigten. Draisaitl hatte die Schallmauer von 1.000 Scorerpunkten im Dezember als erster deutscher Eishockey-Profi in der NHL durchbrochen.

Knappe Niederlage gegen die LA Kings

„Wenn man hier unter das Hallendach schaut mit den Bannern der ganzen großen Spieler, die ich als Aktiver selbst bewundert habe, und jetzt ist der eigene Sohn Teil dieser Geschichte, dann ist das schon großartig“, sagte Peter Draisaitl am Rande der knappen 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen der Oilers gegen die Kings. Die beiden ersten Tore für Edmonton und damit die Saisontore 22 und 23 erzielte: Leon Draisaitl. Damit steht der 30 Jahre alte Kölner inzwischen bei 1019 Scorerpunkten.