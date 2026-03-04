Der Hallesche FC bleibt in der Regionalliga Nordost auf Erfolgskurs. Im Nachholspiel bei Schlusslicht Hertha Zehlendorf ragt Niclas Stierlin beim 4:1-Sieg mit drei Treffern heraus. Zwei Neue sind direkt am Führungstreffer beteiligt.

Niklas Stierlin war beim Halleschen FC mit drei Treffern der große Matchwinner.

Berlin. Die erste Aktion im Auswärtsspiel des Hallescher FC am Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga bei Hertha Zehlendorf stand sinnbildlich für das schwere Geläuf im Stadion Lichterfelde: HFC-Spieler Max Kulke schlug den Ball vom Anstoßkreis in die gegnerische Hälfte.