Souveräner Sieg im Nachholspiel Niclas Stierlin schnürt Dreierpack: HFC setzt Serie beim Tabellenletzten Hertha Zehlendorf fort
Der Hallesche FC bleibt in der Regionalliga Nordost auf Erfolgskurs. Im Nachholspiel bei Schlusslicht Hertha Zehlendorf ragt Niclas Stierlin beim 4:1-Sieg mit drei Treffern heraus. Zwei Neue sind direkt am Führungstreffer beteiligt.
04.03.2026, 20:55
Berlin. Die erste Aktion im Auswärtsspiel des Hallescher FC am Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga bei Hertha Zehlendorf stand sinnbildlich für das schwere Geläuf im Stadion Lichterfelde: HFC-Spieler Max Kulke schlug den Ball vom Anstoßkreis in die gegnerische Hälfte.