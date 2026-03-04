weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Souveräner Sieg im Nachholspiel Niclas Stierlin schnürt Dreierpack: HFC setzt Serie beim Tabellenletzten Hertha Zehlendorf fort

Der Hallesche FC bleibt in der Regionalliga Nordost auf Erfolgskurs. Im Nachholspiel bei Schlusslicht Hertha Zehlendorf ragt Niclas Stierlin beim 4:1-Sieg mit drei Treffern heraus. Zwei Neue sind direkt am Führungstreffer beteiligt.

Von Christopher Kitsche 04.03.2026, 20:55
Niklas Stierlin war beim Halleschen FC mit drei Treffern der große Matchwinner.
Niklas Stierlin war beim Halleschen FC mit drei Treffern der große Matchwinner. Foto: Koch

Berlin. Die erste Aktion im Auswärtsspiel des Hallescher FC am Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga bei Hertha Zehlendorf stand sinnbildlich für das schwere Geläuf im Stadion Lichterfelde: HFC-Spieler Max Kulke schlug den Ball vom Anstoßkreis in die gegnerische Hälfte.