Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka postet bei Instagram ein Video vom Heiratsantrag ihres Partners. Erst im Januar setzte sie ihren Freund während einer Siegesrede leicht unter Handlungsdruck.

Glück in der Liebe: Aryna Sabalenka hat sich mit ihrem Partner verlobt.

Berlin - Vor einem Meer aus Blumen und Kerzen hat Tennis-Star Aryna Sabalenka den ersehnten Heiratsantrag bekommen - und ihn sichtlich erfreut angenommen. „Endlich kann ich ihn anders nennen - VERLOBTER“, schrieb die Weltranglistenerste bei Instagram zu einem Foto mit ihrem Partner Georgios Frangulis.

Dazu postete die 27-Jährige weitere Bilder und auch ein Video, das zeigt, wie der Unternehmer mit einem Verlobungsring vor ihr auf die Knie geht. „Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass das heute Abend passieren würde“, schrieb Sabalenka.

Sabalenka sendete bei Siegesrede Signale an ihren Freund

Dabei hatte sie vorher durchaus Signale gesetzt: Erst im Januar gab die Tennisspielerin beim Turnier in Brisbane ihrem Partner während ihrer Siegesrede einen kleinen Wink. „Danke an meinen Freund. Hoffentlich kann ich dich bald anders nennen, oder?“, sagte sie und ergänzte dann lachend: „Ich habe jetzt Extra-Druck gemacht, richtig?“

Mehrere Sportstars gratulierten, darunter Sabalenkas Tennis-Kollegen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz sowie die Skirennfahrerin Lindsey Vonn. Auch Alexander Zverev reagierte mit einem Herz-Emoji auf die Nachricht.