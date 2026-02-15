In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Wochenende eine üble Pleite gegen den 1. FC Zeitz und ging 0:18 (0:8) vom Platz.

Zorbau/MTU. Die 10 Beobachter auf dem SportplatzPl.2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Langendorf/Zorbau (Flex) ein ernüchterndes 0:18 (0:8) einstecken musste.

In Minute 18 schoss Lennie Kämpfe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zeitzer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Philip Mike Rieger der Torschütze (20.).

Minute 20: SG Langendorf/Zorbau (Flex) 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Zeitzer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Stefan Meißner im gegnerischen Tor. Kämpfe traf gleich mehrmals – in Minute 23 und 24, Rieger in Minute 26, Medovkin in Minute 29, Lennie Kämpfe dreimal in Minute 32, 43 und 47, Rieger in Minute 54 und Kämpfe in Minute 83. Spielstand 17:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:18 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – 1. FC Zeitz

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Pydde – Rößler, Rödel, (78. Richter), Panser, Böttger (32. Sittner), Kanietzka, Konietzka, Vorwerk, Linke

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Rothe, Schröter (38. Thäle), Michel, Rieger, Medovkin, Müller, Kämpfe, Reiche (32. Abdullahi Hassan), Schubert (38. Nerea)

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (18.), 0:2 Philip Mike Rieger (20.), 0:3 Lennie Kämpfe (23.), 0:4 Lennie Kämpfe (24.), 0:5 Philip Mike Rieger (26.), 0:6 Yaroslav Medovkin (29.), 0:7 Lennie Kämpfe (32.), 0:8 Lennie Kämpfe (43.), 0:9 Lennie Kämpfe (47.), 0:10 Philip Mike Rieger (54.), 0:11 Lennie Kämpfe (57.), 0:12 Lennie Kämpfe (60.), 0:13 Lennie Kämpfe (68.), 0:14 Yaroslav Medovkin (73.), 0:15 Lennie Kämpfe (75.), 0:16 Leon Thäle (76.), 0:17 Lennie Kämpfe (83.), 0:18 Lennie Kämpfe (89.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 10