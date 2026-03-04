Doppelspieltag steht bevor So will Milenko Bogicevic den Syntainics MBC retten
Der Trainer hat im europäischen Basketball viel gesehen, soll Weißenfels vor dem Abstieg bewahren. Zuletzt hat der Serbe in Russland gearbeitet. Wie war das?
04.03.2026, 18:00
Weissenfels/MZ. - Eine Mannschaft übernehmen, die zehnmal in Serie verloren hat? Warum er sich das antut? Milenko Bogicevic lacht. „Ich mag Herausforderungen“, sagt der 49 Jahre alte Serbe. Denn: „Nur wer sich großen Hürden stellt, kann auch Großes erreichen.“