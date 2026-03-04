Der Trainer hat im europäischen Basketball viel gesehen, soll Weißenfels vor dem Abstieg bewahren. Zuletzt hat der Serbe in Russland gearbeitet. Wie war das?

Weissenfels/MZ. - Eine Mannschaft übernehmen, die zehnmal in Serie verloren hat? Warum er sich das antut? Milenko Bogicevic lacht. „Ich mag Herausforderungen“, sagt der 49 Jahre alte Serbe. Denn: „Nur wer sich großen Hürden stellt, kann auch Großes erreichen.“