Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 30 Zuschauern gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg mit einem souveränen 14:1 (5:1) durch.

Zeitz/MTU. 14:1 (5:1) in Zeitz: Ganze vierzehn Bälle hat die Mannschaft von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Besucher aus Wörmlitz-Böllberg untergebracht.

Nach gerade einmal 18 Minuten schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Philip Mike Rieger (19.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für 1. FC Zeitz – 19. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Artion Hajrizaj musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es lief nicht gut für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Bereits drei Minuten darauf konnte Medovkin (Zeitz) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 14:1 verließen die Zeitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Rothe, Müller, Schröter, Michel (21. Schubert), Reiche (53. Medovkin), Kämpfe (61. Nerea), Thäle, Rolke (53. Abdullahi Hassan), Rieger, Felgenträger

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Redzhebov, Ölmez, Abo Zamr, Schulze, Ouedraogo, Funke, Haase

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30