Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen vor 45 Zuschauern gegen die SV Fortuna Magdeburg mit einem souveränen 7:1 (2:0) durch.

Sangerhausen/MTU. 7:1 (2:0) in Sangerhausen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Damien Halle (VfB 1906 Sangerhausen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Ben Grenzebach der Torschütze (44.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Max Klein musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es sah nicht gut aus für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Noah Gabriel Schoder den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (87.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ehrich, Grenzebach, Lange, Ruppe (70. Nicolai), Bärwolf, Halle (73. Zarkua), Schremmer (70. Schoder), Buchhorn, Bühling, Schütz

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Rößner, Tapsoba (55. Anwaar), Shaqiri, Meister, Lenze, Kirchhoff, Prause, Czerwenka, Starikovskiy, Telch

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45