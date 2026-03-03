Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf vor 43 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Weißenfels/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). Christoph Hähnel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SSC Weißenfels II steckte jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein (19.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Ralph Marschhausen den Ball ins Netz.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Minute 45 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Schon drei Spielminuten darauf konnte Tim Lehmann (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Khodadadkheyl, Lewinski (46. Beier), Elmi (71. Goltz), Hempel (58. Deckner), Tytko, Woithe, Hähnel, Horstka, Rutz, Marschhausen

SSC Weißenfels II: Förster – Hauer, Kresse (82. Maas), Thormann, Ducke, Scheiding, Haufe (71. Roy), Häcker (46. Karl), Baust, Barnickel, Säuberlich (46. Lehmann)

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43