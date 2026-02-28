Der SV Kelbra unter Leitung von Coach Andreas Kundlatsch feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Großgrimma mit einem 5:1 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Kelbra/MTU. 5:1 (5:1) in Kelbra: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, der SV Kelbra, am Samstag im Tor der Gäste aus Großgrimma untergebracht.

Luca Connor Matschulat (SV Kelbra) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte einmal Gelb ein (13.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

20. Minute: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 auszubauen (45.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Okapal (78. Adam), Nosov, Sommer (46. Eis), Matschulat, Shpikula, Rybak, Barthel, Hegenbart, Conde (64. Steinberg), Tagishi

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli (71. Rackowitz), Bauer (71. Bagmaci), Palatini (46. Krobitzsch), Baum, Schneider, Weidner, Wöpe, Beyenbach (78. Oberkersch), Göbel, Kästner (59. Matschaß)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60