Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem VfB Merseburg am Sonntag nicht, als er sich vor 134 Zuschauern mit 1:3 (0:2) gegen den FSV Barleben 1911 e. V. geschlagen geben musste.

Merseburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für André Jentsch. Der Trainer von Merseburg musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Barleben beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Niklas Eichholz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Steve Röhl den Ball ins Netz (41.).

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Niclas Taubert wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite verließen Steve Röhl für Patrick Hauer und Lukas Magnus für Lukas Koch den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Lukas Koch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (87.).

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – Korngiebel, Erovic (60. Taubert), Knerler, Mittler, D. Wagner, Friedrich (65. Voigt), J. L. Wagner (88. Arndt), Hillemann, Kothe, Bierschenk

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen, Röhl (66. Hauer), Duda, Gruner, Von Der Gönne (46. Wasylyk), Klajdi (88. Potyka), Eichholz, Hauer, Magnus (82. Koch), Pung (46. Lohse)

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134