0:0 – Unentschieden zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen

Laucha/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Zuschauer waren im Stadion Laucha live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Die Lauchaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Riesen, Schneller (67. Niehoff), Krentz, Saal, Handt, Porse (88. Schmidt), Thieme, Bothe, Schumann, Leubeling (56. Hahnemann)

VfB Oberröblingen: Beek – Könen, Altenburg (79. Wenske), Wanski, Ernst, Meißner, Engert (67. Altenburg), Koch, Rühlke, Strese, Pulz

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47