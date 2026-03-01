Der SV Braunsbedra sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Die 450 Besucher des Stadions des Friedens haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner schlugen die Gäste aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp. Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Ibrahimi Bachirou Soulet das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.). Die Braunsbedraner waren aber noch nicht fertig: In Minute 70 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Eric Hägele erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

70. Minute: SV Braunsbedra mit 2:0 Vorsprung

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joao Dahaba wurde für Martin Necke eingesetzt und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite räumten Tobias Bagehorn für Paul Sell und Moritz Sommerwerk für Jason Lee Herrmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem Sportring Mücheln doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Philip Buss den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Mücheln erlangte (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Voigt, Toth (67. Hägele), Richter, Odufuye (67. Werner), Necke (79. Dahaba), Glaubitz, Reifarth, Schulze, Böhme

Sportring Mücheln: Mund – Schubert, Hiersig, Saddei (67. Meyer), Semmer (87. Buss), Sommerwerk (78. Herrmann), Grosser, Bagehorn (75. Sell), Berghammer, Kuhnert, Maak

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450