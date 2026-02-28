Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:1 (5:1) ging der SV Kelbra von Coach Andreas Kundlatsch aus dem Duell mit dem SV Großgrimma vom Platz.

Kelbra/MTU. 5:1 (5:1) in Kelbra: Ganze fünf Bälle hat das Team von Andreas Kundlatsch, der SV Kelbra, am Samstag im Tor der Gäste aus Großgrimma untergebracht.

Luca Connor Matschulat (SV Kelbra) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte einmal Gelb ein (13.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde ein weiteres Tor durch Eric Okapal erzielt.

20. Minute: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (45.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Kelbra sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Conde (64. Steinberg), Matschulat, Okapal (78. Adam), Shpikula, Hegenbart, Rybak, Sommer (46. Eis), Barthel, Nosov, Tagishi

SV Großgrimma: Schmidt – Bauer (71. Bagmaci), Göbel, Beyenbach (78. Oberkersch), Wöpe, Baum, Angeli (71. Rackowitz), Palatini (46. Krobitzsch), Schneider, Kästner (59. Matschaß), Weidner

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60