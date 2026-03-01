Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die NSG SSC/RW Weißenfels vor 30 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:2)-Erfolg gegen den Haldensleber SC freuen.

Sebastian Riedner (Haldensleber SC) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jaime Ian Kalkofen der Torschütze (15.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Haldensleber legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Sebastian Riedner versenkte den Ball in der 31. Spielminute zum zweiten Mal. Die Weißenfelser nahmen aber nochmal Anlauf. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Es wollte den Weißenfelsern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Riedner schoss und traf in der 73. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kalkofen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 auszubauen (90.+3). Die NSG SSC/RW Weißenfels sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Schulze (27. Menzel), Heerdegen, Wagner, Buttlar (26. Mertin), Brendel, Kalkofen, May (76. Meyer), Saedan (70. Ohl), Klose (46. Perrey)

Haldensleber SC: Jahn – Prokop, Petrochenko (64. Grmay), Duckstein (75. Arend), Schnee (26. Quaschny), Ahlfeld, Thal (64. Fölsch), Madaus, Riedner, Wilken, Boege

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30