Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV Großgräfendorf vor 30 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überragenden 6:0 (4:0) durch.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Sechsmal hat der SV Großgräfendorf am Sonntag gegen die Gäste aus Lützen eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Lauchstädter.

Jonas Henze (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kevin Nadolny baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

SV Großgräfendorf liegt in Minute 24 2:0 vorn

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Darren Marggraf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 auszubauen (66.). Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Lauchstädter sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Wolf (63. Zänker), Ernst, Meyer (83. Hofmann), Weniger, Uhlmann, Henze (63. Marggraf), Werner, Geier (74. Lautenschläger)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Pretzsch, Hristov, Burau, Weiß, Neidhold (23. Tober), Nadolny, Putzer, Nadolny

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30