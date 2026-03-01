Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 30 Zuschauern gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg mit einem überragenden 14:1 (5:1) durch.

Zeitz/MTU. Gleich 14 mal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Gegner aus Wörmlitz-Böllberg eingenetzt. 14:1 (5:1) für die Zeitzer.

Nach lediglich 18 Minuten schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Philip Mike Rieger (19.) erzielt wurde.

Minute 19: 1. FC Zeitz liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Artion Hajrizaj. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es lief nicht gut für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Medovkin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 14:1 auszubauen (84.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Reiche (53. Medovkin), Rolke (53. Abdullahi Hassan), Thäle, Felgenträger, Michel (21. Schubert), Müller, Rothe, Rieger, Kämpfe (61. Nerea), Schröter

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Redzhebov, Ouedraogo, Funke, Haase, Ölmez, Abo Zamr, Schulze

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30