Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der SV Eintracht Gommern gegenüber dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Gommern/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Florian Sprengler. Der Trainer von Gommern musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kleinmühlingen/Zens beobachten.

Felix Günther traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. Die Bördeländer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tom Richter der Torschütze (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – 82. Minute

Nur drei Spielminuten darauf konnte Kevin Junge (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:0 gingen die Bördeländer als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – Von Saleski (58. Adelheim), Kunitschke, Randel, L. Schmidt, Schellbach, C. Werban (32. V. Werban), Thiem, Napiontek, Sindermann, Thauß (3. Schäfer)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Kemp, Richter, Zöbisch (88. Baartz), Kietzmann (78. Seydlitz), Pflug, Braunert, Stegemann, Hamel (63. Junge), Stüber

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57