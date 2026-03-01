Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 30 Zuschauern gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg mit einem überragenden 14:1 (5:1) durch.

Zeitz/MTU. 14:1 (5:1) in Zeitz: Ganze vierzehn Bälle hat das Team von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Besucher aus Wörmlitz-Böllberg untergebracht.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philip Mike Rieger den Ball ins Netz (19.).

1. FC Zeitz mit 2:0 vorne – 19. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Artion Hajrizaj. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es sah nicht gut aus für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Schon drei Spielminuten darauf konnte Medovkin (Zeitz) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 14:1 gingen die Zeitzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger, Müller, Reiche (53. Medovkin), Kämpfe (61. Nerea), Rieger, Thäle, Michel (21. Schubert), Rothe, Rolke (53. Abdullahi Hassan), Schröter

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Schulze, Ölmez, Redzhebov, Abo Zamr, Funke, Haase, Ouedraogo

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30