Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die NSG SSC/RW Weißenfels vor 30 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:2)-Erfolg gegen den Haldensleber SC freuen.

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 5:3 (2:2).

Sebastian Riedner (Haldensleber SC) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jaime Ian Kalkofen den Ball ins Netz (15.).

1:1 Ausgleich im Spiel NSG SSC/RW Weißenfels gegen Haldensleber SC – Minute 15

Gleichstand. Die Haldensleber revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Sebastian Riedner schoss und traf in der 31. Minute zum zweiten Mal. Die Weißenfelser blieben ihnen auf den Fersen. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). So leicht ließen sich die Haldensleber nicht unterkriegen. Riedner traf in der 73. Minute noch einmal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es der NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Kalkofen den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (90.+3). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. Die NSG SSC/RW Weißenfels hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Saedan (70. Ohl), Heerdegen, Wagner, Buttlar (26. Mertin), Kuhles, Schulze (27. Menzel), Klose (46. Perrey), Kalkofen, May (76. Meyer), Brendel

Haldensleber SC: Jahn – Ahlfeld, Wilken, Thal (64. Fölsch), Riedner, Duckstein (75. Arend), Madaus, Petrochenko (64. Grmay), Boege, Prokop, Schnee (26. Quaschny)

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30