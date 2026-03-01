Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg einfahren. Vor 45 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Sangerhausen/MTU. Gleich siebenmal hat der VfB 1906 Sangerhausen am Sonntag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Sangerhäuser.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Bemmann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Damien Halle das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). Die Sangerhäuser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Ben Grenzebach der Torschütze (44.).

44. Minute: VfB 1906 Sangerhausen liegt mit 2:0 vorne

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Max Klein musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es lief nicht gut für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Noah Gabriel Schoder den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (87.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schremmer (70. Schoder), Halle (73. Zarkua), Bärwolf, Ehrich, Lange, Schütz, Bühling, Ruppe (70. Nicolai), Grenzebach, Buchhorn

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Tapsoba (55. Anwaar), Starikovskiy, Czerwenka, Kirchhoff, Lenze, Meister, Prause, Telch, Rößner, Shaqiri

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45