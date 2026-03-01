Die JSG Lutherkicker sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Caleb Marcellus Dorn für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die JSGer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

JSG Lutherkicker und Dessauer SV 97 – 1:1 in Minute 54

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Paul Zager, den Ball ins Netz zu befördern und damit der JSGer Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Dorn, Henze (44. Jenzsch), Zager, Zwarg, Trenkhorst (46. Schneegaß), Grabo, Mrasek, Jentzsch, Kautzsch, Mateus

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15